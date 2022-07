Phương Trinh Jolie ngang nhiên bán hàng nhái Chanel, Dior?

Ngoài kinh doanh mỹ phẩm, Phương Trinh Jolie còn gây chú ý khi bán hàng hiệu với mức giá rẻ giật mình khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng và nguồn gốc.

Cụ thể, trong livestream mới nhất, bà xã Lý Bình rao bán những món đồ có kiểu dáng và logo giống hệt các thương hiệu Dior, Chanel nhưng giá chỉ vài trăm nghìn.

Phương Trinh Jolie livestream bán hàng hiệu với giá rẻ giật mình.