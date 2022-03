Phương Trinh Jolie livestream tập yoga quần bó chịt 'tam giác mật'

Your browser does not support the video tag.

Cũng chính vì mải khoe thân, cô từng để vùng cấm địa của mình lồ lộ trong clip rồi đăng luôn lên mạng.



Hình ảnh không đẹp mắt này thực sự khó có thể coi là văn minh.



Đi tập đã mặc chiếc quần bó chịt vùng nhạy cảm là thế, đến khi đi chơi, cô cùng chỉ trung thành với những thiết kế siêu nhỏ, không đủ che chắn cho cơ thể phồn thực. Dù nhiều lần bị chỉ trích vì lối ăn mặc phản cảm nhưng nữ diễn viên vẫn bỏ ngoài tai, sống và làm những gì mình thích.