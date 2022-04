Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi triết lý 'hôn nhân bền vững'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phương Trinh Jolie triết lý hôn nhân.

Clip "hôn nhân hạnh phúc nhất" của Phương Trinh Jolie đã trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Bên cạnh những lời hưởng ứng và chúc phúc, một số cư dân mạng lại tỏ ra khó chịu, khuyên cô tiết chế, không nên nói đạo lý sớm khi cuộc sống hôn nhân chỉ mới bắt đầu.



Cư dân mạng bàn tán xôn xao về triết lý hôn nhân của Phương Trinh Jolie.

Trước đó, Phương Trinh Jolie từng gây tranh cãi khi bàn luận chuyện mẹ chồng - nàng dâu.