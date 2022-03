Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi nói về mẹ chồng - nàng dâu

Đối với Trinh thì không có mẹ chồng hay mẹ vợ gì hết. Đã cưới nhau về là mẹ của chúng ta. Có thể là 2 cá thể chưa bao giờ sống chung với nhau, nên chung sống sẽ xuất hiện những mâu thuẫn khi mà chưa hiểu nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu thôi".

Clip: Phương Trinh Jolie bàn luận chuyện mẹ chồng - nàng dâu.

Clip thêm phần sống động khi mẹ chồng Phương Trinh Jolie xuất hiện, mang cho con dâu một ly nước ngọt. Đón nhận tình yêu thương, cô nói lời cảm ơn bà, đồng thời nhắn nhủ mọi người: "Tin Trinh đi, cho yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc".

Chủ đề của Phương Trinh Jolie lập tức được bàn bán tôm rả. Bên cạnh sự đồng tình, một bộ phận lại cho rằng phát ngôn của hôn thê Lý Bình chỉ có trên phim, còn đời thực "nói thì hay nhưng thực hành mới khó". Hiện cô mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân nên hãy chờ thời gian trả lời.