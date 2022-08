Phương Trinh Jolie bị mắng 'dạy đời' khi triết lý ngoại tình

Đã là phụ nữ phải luôn xinh đẹp, chỉn chu, nâng cấp giá trị bản thân và nhất là phải tự chủ về tài chính để đàn ông luôn tôn trọng mình. Có vậy họ mới sợ mình và họ mới không dám ra ngoài ngoại tình. Ok không mấy bà?", Phương Trinh Jolie nói.

Đoạn clip của bà xã Lý Bình nhận được sự quan tâm từ khán giả, khá nhiều ý kiến đồng tình.

Tuy nhiên, cũng có những bình luận mỉa mai Phương Trinh Jolie "đạo lý", "dạy đời"... "Sao hay dạy đời vậy bà? Nói y như đúng rồi", tài khoản mạng khó chịu.

Đáp lại, nữ diễn viên thẳng thắn: "Cái này không phải dạy đời mà là quan điểm cá nhân của Trinh để chị em phụ nữ không khổ nữa. Chứ thấy phụ nữ Việt Nam khổ vì chồng ngoại tình quá".