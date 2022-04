Phương Trinh Jolie: '1 tháng tôi kiếm chục tỉ nên tiêu chí đàn ông 100 triệu/1 tháng'

Đến một lúc thấy không thoải mái, muốn buông bỏ, đó là lúc hôn nhân đổ vỡ. Tôi và anh Lý Bình quen nhau, sống chung từ lúc cầu hôn, để xem khi sống chung có những vấn đề phát sinh như thế nào, như đang xây dựng gia đình nhỏ. Tôi không biết người khác nghĩ sao nhưng sống thử là điều hợp lý đối với tôi, giúp tôi có thể quyết định được có nên kết hôn với người đó hay không.

Hiện tại, tôi chắc chắn tôi có thể thông cảm cho anh Lý Bình những vấn đề anh ấy chưa hoàn hảo và ngược lại. Không ai hoàn hảo, chỉ có thay đổi để phù hợp với điều mình yêu thương hay không. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", mình chỉ có thể hướng người đó về cái thiện gần nhất, như cả hai là đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng cả hai cùng mục đích, chắc chắn con đường đi sẽ càng gần và sẽ chạm nhau vào lúc nào đó.

- Khán giả cho rằng tên tuổi của Lý Bình không bằng chị vì chị vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên nổi tiếng lâu năm trong nghề. Mọi người nghĩ anh ấy lép vế so với chị, chị nghĩ sao về điều đó?

Tôi nghĩ anh Lý Bình thấy hạnh phúc. Như tôi có chia sẻ tôi luôn tìm tới một người cảm thấy mình được nương tựa. Tôi lớn tuổi hơn anh ấy ba tuổi, vào nghề trước anh ấy rất lâu, 18 tuổi tôi đã đi hát, đóng phim. Anh Lý Bình mới vào nghề cách đây khoảng 4 năm năm, so với tuổi nghề tôi làm lâu hơn, người ta nói: "Sống lâu già làng".

Khi tôi bước ra kinh doanh, quen anh ấy, tôi học được từ anh ấy rất nhiều thứ để trở thành một người tốt hơn, kể cả công việc kinh doanh của tôi. Tôi có là ca sĩ nhưng tôi không thể nào là nhạc sĩ, tôi có thể là người bán hàng rất giỏi nhưng không phải là người định hướng, nhìn người giỏi, anh Lý Bình sẽ là người đó.

Để giữ một đất nước yên bình, giàu có không chỉ có vua, phải có các thân cận kề bên, giống như trong gia đình, có người lo việc này phải có người lo việc khác. Đây là nhà anh Lý Bình xây, tất cả mọi thứ trong nhà đều do một tay anh ấy làm, tôi không phải làm gì cả. Nếu không có một người chồng bản lĩnh sẽ không xây được căn nhà thế này.

Người ta có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", rõ ràng là đúng. Tôi chỉ lo kinh doanh, bán hàng đào tạo nhân viên. Chỉ những điều đó tôi thấy được người đàn ông này là người đàn ông bên cạnh mình, tôi biết chắc chắn người đó sẽ làm được những việc tôi không làm được, sẽ bổ trợ cho nhau để hai mảnh ghép tưởng chừng không hoàn hảo nhưng khi ghép lại sẽ hoàn hảo hơn. Để xây dựng một gia đình không phải ai hơn ai, người này làm việc khác, người kia làm việc kia, tất cả những việc đó là cùng nhau xây tổ ấm.

Tôi không quan trọng người khác nghĩ gì, tôi cũng nói với anh ấy không cần quan trọng điều đó. Nếu như anh có người vợ giỏi đó là niềm tự hào của anh, không phải ai cũng may mắn như vậy, vợ anh giỏi hơn anh đó là niềm hạnh phúc, tôi tạo nên sự tự tin cho người chồng của mình. Trong cuộc hôn nhân này không phải là sự sớm nắng chiều mưa, thích là lấy không thích là chia tay, nó là quá trình cả hai trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm, công việc, những lúc khó khăn nhất của tôi lúc nào cũng có anh ấy bên cạnh, dìu tôi đi qua những chông gai.

- Anh Lý Bình rất đẹp trai, nhiều người nghĩ anh ấy rất đào hoa, từ lúc quen nhau chị ghen với anh nhiều hơn anh anh ghen với chị nhiều hơn?

Cái này nằm ở sự tự tin ở mỗi người phụ nữ. Nếu như có một người chồng đẹp trai bên cạnh, mình thua người ta là mình sẽ bị dưới cơ. Mình phải tự làm mình đẹp hơn để không phải lo người đó, giữ người đó mà người đó phải giữ mình. Bây giờ tôi bước ra đường đi một mình, anh ấy phải đi theo giữ tôi vì anh ấy biết tôi là người phụ nữ quyến rũ, thành đạt, tự tin, chắc chắn xung quanh sẽ có rất nhiều người muốn làm quen.

Tôi muốn tất cả người phụ nữ đều nghĩ vậy, đừng bao giờ nghĩ người đó đẹp hơn mình, hãy tư tạo nên giá trị để mình không thua người đó. Người ta nói: "Lạt mềm buộc chặt". Nó không nằm ở sự nhẹ nhàng, không ghen tuông không có nghĩa là bạn giữ được người đó. Bạn phải tự tạo nên giá trị để người đó cảm thấy cần phải giữ mình bên cạnh, tôi luôn nói điều đó trên livestream.

Phụ nữ phải đẹp, đừng lo giữ chồng mà phải đẹp. Hãy nhìn lại bản thân, đẻ con xong bỏ bê nhan sắc, da bị nám, thân hình mập… Còn đàn ông ai cũng thích đẹp, bản thân hãy tự mình đẹp lên, kinh doanh có tiền, chủ động kinh tế là tự người đàn ông đó sợ. Khi thành công sẽ không bao giờ sợ người đàn ông bỏ mình, chỉ khi tự bỏ bê bản thân, làm giá trị mình thấp xuống, sẽ thấy mình so lệch so với người ta.

Trong công ty tôi có chị có người chồng đẹp trai, chị ấy không quan tâm đến bản thân nhiều, đen, già và xấu. Người chồng thuộc dạng cao to đẹp trai. Khi đi đám cưới không bao giờ dắt vợ mình theo vì sợ bị quê với bạn bè. Khi chị ấy tâm sự với tôi, tôi bảo là do chị, không phải do chồng chị.