Phương pháp tấn công thẳng tế bào ung thư phổi giúp tăng hiệu quả điều trị

Phương pháp tiên tiến hàng đầu điều trị ung thư phổi

Theo thống kê mỗi năm trên thế giới có hơn 2 triệu người mắc mới và hơn 1,7 triệu người tử vong do ung thư phổi.

Ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm hơn 80% các trường hợp bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô vảy,…

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của sinh học phân tử, ngày càng có nhiều loại đột biến gen mới phát hiện trong bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ, mở ra hy vọng mới trong điều trị nhắm trúng đích. Trong số các đột biến này, EGFR là dạng đột biến phổ biến nhất xảy ra trên khoảng 40% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ở châu Á.