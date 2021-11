Phương pháp Mát-xa trẻ sơ sinh của Ấn Độ được khoa học chứng minh về tiềm năng cứu sống sinh mạng, đặc biệt với trẻ sinh non

Những phát hiện này đặc biệt quan trọng đối với việc chăm sóc trẻ sinh non. "Ở trẻ sinh non, hàng rào bảo vệ da không hoạt động tốt và do đó bạn có xu hướng bị mất nước qua da. Nước bốc hơi (ra khỏi cơ thể) rất nhanh và kèm theo đó là nhiệt. Em bé đó rất dễ bị hạ thân nhiệt." anh ta nói. Khi nhiệt độ cơ thể xuống quá thấp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông cho biết thêm: “Trẻ sơ sinh mất rất nhiều năng lượng để chống lại sự mất nhiệt này.”



Các loại dầu được sử dụng trong mát-xa có thể giúp cải thiện hệ vi sinh vật trên da của trẻ nhỏ (Nguồn: Getty Images)

Trong một nghiên cứu chưa được công bố của Darmstadt và nhóm của ông, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 26.000 trẻ sơ sinh, không chỉ trẻ sinh non, ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Một nửa trong số họ được xoa bóp bằng dầu hướng dương và nửa còn lại với dầu mù tạt. Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự cải thiện tăng trưởng cho tất cả trẻ sơ sinh. Ông nói: “Và mặc dù không có tác động lớn đến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nhẹ cân bình thường, nhưng ở những trẻ nhỏ hơn (có trọng lượng sơ sinh dưới 1,5kg), nguy cơ tử vong đã giảm đáng kể 52%”.

Darmstadt cũng khuyến nghị một cách tiếp cận vừa phải: "Điều chúng tôi không muốn làm, đặc biệt là ở trẻ sinh non, là chà xát quá mạnh", ông nói. "Bạn có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da và điều đó có thể gây hại."

Theo nghiên cứu của Darmstadt và cộng sự của ông, Peter M Elias, giáo sư da liễu tại Đại học California, San Francisco , hạt hướng dương, dầu dừa và dầu mè mang lại nhiều lợi ích nhất .

Darmstadt nói: “Những loại dầu này có hàm lượng axit linoleic cao mà cơ thể bạn không thể tạo ra. Và có các thụ thể trên da liên kết đặc biệt với axit béo đó, để nó được chuyển hóa. Có bằng chứng cho thấy rằng axit béo trong dầu cũng có thể kích thích và tăng cường chức năng miễn dịch của da.