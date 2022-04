Phương pháp dạy con EASY: Giúp bé ăn ngon, ngủ kĩ mẹ an tâm

Phương pháp dạy con EASY là gì?

EASY là viết tắt của cụm từ: Eat - Activity - Sleep - Your time, có nghĩa là Ăn - Chơi - Ngủ - Mẹ thư giãn. Khái niệm này được giới thiệu lần đầu trong Baby Whisperer - bộ sách cẩm nang nuôi dạy trẻ sơ sinh nổi tiếng của Tracy Hogg. Chúng ta có thể hiểu đơn giản EASY là chu kỳ sinh hoạt lặp đi lặp lại từ khi thức dậy đến hết ngày của một em bé sơ sinh từ lúc mới lọt lòng; hay là phương pháp luyện nếp sinh hoạt cho bé ngay từ khi con còn rất nhỏ.

Các mẹ cần lưu ý EASY không phải là phương pháp luyện ngủ giống như Cry It Out (Để trẻ khóc), Cry it out with check (Để trẻ khóc có kiểm tra) hay Pick up Put down (Nhấc lên đặt xuống)… mà luyện ngủ chỉ là một phần của phương pháp này.

Lợi ích khi dạy con theo phương pháp EASY

Nuôi dạy con theo phương pháp EASY đem lại lợi ích cho cả trẻ và mẹ, không chỉ tại thời điểm thực hiện mà còn về lâu dài.

- Đối với trẻ:

+ Thiết lập cho bé một lối sinh hoạt tốt, có nhịp điệu.

+ Tạo thói quen ăn uống tốt: Ăn khi đói, không vừa ăn vừa chơi.

+ Giúp bé ngủ đúng thời điểm: Ban ngày ngủ đủ và ban đêm ngủ sâu