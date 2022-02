Phương pháp bảo vệ và chăm sóc trẻ bị ho do lạnh đúng cách

Ho là một trong những dấu hiệu cho thấy trẻ bị nhiễm lạnh hay viêm nhiễm đường hô hấp, nếu không ngăn chặn và điều trị kịp thời, tình trạng sẽ diễn biến xấu với những bệnh nặng hơn như viêm mũi họng, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm mũi xoang cấp, viêm phế quản cấp, viêm phổi… ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của trẻ.

Vì vậy, một khi phát hiện trẻ bị ho, bố mẹ cần khẩn trương áp dụng ngay các biện pháp giữ ấm và tăng cường sức khỏe cho bé, tìm hiểu nguyên nhân để điều trị dứt điểm triệu chứng ho, ngăn ngừa kịp thời những bệnh liên quan.

Nguyên nhân khiến trẻ bị ho trong mùa lạnh?



Vào mùa lạnh, khí hậu thường hanh khô, nhiệt độ hạ thấp khiến trẻ dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp do sức đề kháng của trẻ còn non yếu. Một trong những biểu hiện thường gặp nhất ở đa số các trẻ là ho mà ho nhiều sẽ khiến trẻ mệt mỏi, khó ăn, dễ nôn trớ, ho ban đêm còn khiến trẻ mất ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe của bé.

Theo các chuyên gia, có hai nhóm nguyên nhân chính khiến bé bị ho. Một là do các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp như viêm mũi họng do virus, viêm họng do vi khuẩn, viêm mũi xoang cấp ở trẻ, viêm thanh nhiệt cấp, viêm thanh quản – viêm thanh khí phế quản cấp, viêm phổi. Đặc điểm của nhóm nguyên nhân này là bé bị nhiễm khuẩn, có thể sốt, ho sẽ giảm và chấm dứt sau khi điều trị dứt điểm các nguyên nhân chính gây bệnh. Trong nhiều trường hợp, ho còn là biểu hiện của việc bé bị các bệnh về nhiễm trùng đường hô hấp, vì vậu mẹ không nên tự ý dùng thuốc cho con mà phải được thăm khám và kê đơn từ bác sỹ.



Ngoài ra, nguyên nhân khác khiến bé bị ho có thể là do bé bị nhiễm lạnh, dị ứng thời tiết, hen suyễn, những kích thích bên ngoài như khói thuốc lá, khói than, không khí ô nhiễm cũng có thể khiến bé ho.

Bảo vệ và chăm sóc trẻ bị ho do lạnh đúng cách