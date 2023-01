Phương Oanh vẫn niềm nở khi bị netizen chê hát 'cứng như củi'

Your browser does not support the video tag.

Từng thổ lộ đam mê ca hát và muốn trở thành diễn viên đi hát, nên sản phẩm âm nhạc cover nhạc Hoa lời Việt lần này như một sự thử sức đặc biệt của diễn viên Phương Oanh.

Dù chỉ là hát cover nhưng Phương Oanh đầu tư hẳn phiên bản MV cổ trang dài gần 5 phút. Trong MV, nữ diễn viên có tạo hình xinh đẹp như "thần tiên tỷ tỷ". Nhưng khi cô cất giọng hát, khán giả bày tỏ sự thất vọng khi cột hơi yếu, cố ép giọng để lên những nốt cao.

Bên cạnh đó, MV cũng chẳng có ý nghĩa gì khi chỉ có một bối cảnh dựng sẵn, đoạn rap cũng không phù hợp với một bài hát như Tay Trái Chỉ Trăng.