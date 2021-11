Phương Oanh như người thất thần khi 'Hương vị tình thân' kết thúc

Trước đó, trong những ngày quay cuối Hương vị tình thân ở Ninh Bình, Phương Oanh đã khóc khi trả lời phỏng vấn VTV: "Khi trở lại cuộc sống bình thường, Phương Oanh không biết mình sẽ như thế nào vì cũng chưa đến lúc đấy nhưng Phương Oanh nghĩ mình sẽ có rất nhiều hoài niệm mà trong sự nghiệp của Phương Oanh có lẽ sẽ không bao giờ quên. Một lần nữa Phương Oanh muốn cảm ơn ê kíp Hương vị tình thân vì đã cho Phương Oanh được sống trong một môi trường cảm nhận được rõ tình thân cho cả Phương Oanh và Phương Nam".

Clip Phương Oanh ôm NSND Như Quỳnh khóc ngày chiếu tập cuối 'Hương vị tình thân'

Dù phim có nhiều tranh cãi nhưng Hương vị tình thân vẫn có sức hút lớn với người hâm mộ. Cuối tuần qua, các fan cũng đã soạn đơn đề xuất nguyện vọng gửi VFC và đạo diễn Danh Dũng, biên kịch Khánh Hà cũng như các diễn viên. Đơn đề xuất mong muốn sẽ có nhiều tập ngoại truyện, hoặc phần 3 Hương vị tình thân để khán giả tiếp tục theo dõi cuộc sống gia đình Nam - Long khi có con.