Phương Oanh liên tục đăng tải clip nấu cơm, hé lộ cách xưng hô với chồng

Tiếp tục series nấu ăn của mình, Phương Oanh vừa đăng tải clip làm mâm cơm ngày Tết, nhưng gây chú ý nhiều hơn lại là cuộc trò chuyện qua điện thoại của nữ diễn viên với ông xã.

Lời nói ngọt ngào cùng cách xưng hô của Phương Oanh khiến cộng đồng mạng phải dành nhiều lời khen cho sự khéo léo, dịu dàng của cô.

"Yêu à, anh sắp về tới nhà chưa. Cơm ngon canh ngọt chờ yêu rồi. Hôm nay em nấu hai món mà yêu rất thích... Dạ, nhanh về thử anh nhá", nữ diễn viên nói với chồng.