Phương Oanh catwalk giữa đường, ảnh hậu trường mới sốc

Sau khi bộ phim Hương Vị Tình Thân kết thúc, dân mạng vô cùng hóng dự án tiếp theo của Phương Oanh nhưng cô chỉ cập nhật hành trình "xả vai" Nam "giò" chứ chưa nhận phim mới.

Phải công nhận, Phương Oanh từng tăng cân để phù hợp vai diễn nhưng khi "comeback" với hình ảnh đúng với cá tính mình thì đẳng cấp vô cùng.

Mới đây, cô nàng khoe đoạn clip catwalk trên phố chẳng thua kém gì các người mẫu chuyên nghiệp.