Phương Nhi phản hồi chính thức về phát ngôn gây tranh cãi liên quan tên gọi của đại diện Cambodia

Trong một livestream mới đây, Phương Nhi bị chỉ trích sai kiến thức cơ bản khi nhấn mạnh với fan rằng: "She is Miss Cambodia, not Campuchia".

Tối 10/10, Á hậu Phương Nhi đã chính thức lên đường đến Nhật Bản để dự thi Hoa hậu Quốc tế 2023 (Miss International). Tuy nhiên, chỉ vài ngày nhập cuộc thi, tên cô liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội vì nhiều tranh cãi như cố né camera phỏng vấn, bằng cấp không ấn tượng, phong độ không ổn định... Đặc biệt, mới đây nhất, dân tình còn chia sẻ rần rần đoạn clip cho rằng cô sai kiến thức cơ bản.

Chỉ vài ngày nhập cuộc thi, tên cô liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội vì nhiều tranh cãi như cố né camera phỏng vấn, bằng cấp không ấn tượng, phong độ không ổn định... Cụ thể, trong đoạn clip, Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên livestream cùng đại diện Cambodia trong khuôn khổ cuộc thi Miss International 2023. Khi Phương Nhi giới thiệu người đẹp này với khán giả, cô lại khẳng định: "She is Miss Cambodia, not Campuchia" (Cô ấy là Hoa hậu Cambodia, không phải Campuchia).

Đặc biệt, mới đây nhất, dân tình còn chia sẻ rần rần đoạn clip cho rằng cô sai kiến thức cơ bản khi khẳng định: "She is Miss Cambodia, not Campuchia" (Cô ấy là Hoa hậu Cambodia, không phải Campuchia) Tuy nhiên, ngay lập tức, người đẹp đại diện Cambodia lên tiếng giải thích rằng cô ấy đến từ Campuchia. Cambodia là tên phiên âm tiếng Anh của Campuchia. Lúc này, Phương Nhi tỏ thái độ ngạc nhiên và đáp lại: "Ồ ồ". Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Phương Nhi đã để lộ "lỗ hổng" kiến thức cơ bản trên sóng livestream. Đây là chuyện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hành trình tranh vương miện sắp tới của đại diện Việt Nam.

Phương Nhi đã có phản hồi chính thức: "Tôi chỉ mong các bạn đang xem livestream gọi tên tiếng Anh của Miss Cambodia giống với tên sash để cô ấy hiểu rằng các bạn đang muốn giao lưu cùng cô ấy" Trước những ý kiến đang bàn tán xôn xao, chia sẻ với báo Thanh Niên, Phương Nhi đã có phản hồi chính thức: "Những ngày qua, tôi cũng có theo dõi thông tin về mình nhưng do lịch trình tại Miss International di chuyển khá nhiều và hoạt động liên tục nên tôi cũng chưa có thời gian nhìn nhận sâu sắc vấn đề. Tôi rất lấy làm tiếc khi chính những lời nói của mình lại gây ra tranh cãi. Tôi chỉ mong các bạn đang xem livestream gọi tên tiếng Anh của Miss Cambodia giống với tên sash để cô ấy hiểu rằng các bạn đang muốn giao lưu cùng cô ấy. Sự việc dù được hiểu theo nghĩa nào nhưng một khi gây ra những tranh cãi thì đó cũng là lỗi của tôi vì bản thân tôi là người phát ngôn. Tôi cũng xin được rút kinh nghiệm trong việc diễn đạt lời nói và nhất là khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh".

Vừa mới nhập cuộc thi, Á hậu Phương Nhi đã được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao ở nhiều bảng xếp hạng. Thậm chí, cô liên tục được bình chọn có khả năng lọt vào top 10 chung cuộc của Miss International 2023 Vừa mới nhập cuộc thi, Á hậu Phương Nhi đã được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao ở nhiều bảng xếp hạng. Thậm chí, cô liên tục được bình chọn có khả năng lọt vào top 10 chung cuộc của Miss International 2023. Ngoài ra, người đẹp cũng đang là thí sinh dẫn đầu lượt vote (khu vực Châu Á) trên trang chủ cuộc thi. Theo ban tổ chức, thí sinh sở hữu lượt bình chọn cao nhất sẽ có khả năng lọt vào top 15 chung cuộc. Đây là một tín hiệu vui cho con đường đi đến vương miện của người đẹp ngày một gần hơn. Theo Gia Đình Việt Nam