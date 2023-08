Mới đây, nhà thiết kế Kim Anh Lê tung ảnh bộ sưu tập váy cưới với chủ đề Be Princess As You Are, do Á hậu Phương Nhi làm người mẫu đại diện.

Những chiếc váy được đính kết hàng nghìn viên đá swarovski, thạch anh, có kích cỡ 3-8 mm, tạo độ bắt sáng vô cùng tinh xảo.