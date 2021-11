Phương Nga đón tuổi 24 ngọt ngào bên bạn trai Bình An

“Chúng tôi không còn chí choé, căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thuở mới yêu. Cả hai hiểu rõ tính cách của nhau, ảnh hưởng tốt cho nhau và giúp nửa kia hoàn thiện bản thân. Tôi là người nhanh, đoảng, còn Bình An lại trầm tư, kỹ lưỡng. Mỗi lần xảy ra vấn đề tranh cãi, tôi chỉ nhìn thấy kết quả trước mắt trong khi An chậm rãi, suy nghĩ theo hướng lâu dài. Nhờ An mà tôi học cách nhìn rộng hơn, toàn diện hơn trước mỗi vấn đề về cuộc sống”, Phương Nga tâm sự.

Phương Nga và Bình An trong trích đoạn phim '11 tháng 5 ngày'

Phương Linh

Ảnh: Hải Nguyễn