Phương Mỹ Chi tuổi 20: 'Tôi dành dụm lắm mới mua được 1 món đồ hiệu'

Tôi không muốn chia sẻ về cát-xê vì sợ sẽ gây ra sự so sánh, phản cảm. Tôi nghe hỏi đến cát-xê giống như nghe hỏi "khi nào lấy chồng?", "Phương Mỹ Chi nay bao nhiêu ký?" (cười).

- Tính đến nay, món quà lớn nhất mà Phương Mỹ Chi dành tặng cha mẹ là gì?

Tôi nghĩ đó là căn nhà - không gian sống chung của cả gia đình. Tương lai, tôi chỉ mong cha mẹ có nhiều sức khỏe, còn về vật chất một mình tôi nỗ lực là được rồi.

- Nhiều người đánh giá Quang Anh đoạt vị trí cao nhất tại "Giọng hát Việt nhí 2013" còn Phương Mỹ Chi ở vị trí Á quân lại có sự nghiệp phát triển hơn. Trước sự so sánh này, bạn phản hồi thế nào?

Tôi rất tôn trọng anh Quang Anh, bởi anh luôn đối xử tốt và ủng hộ tôi trong mọi việc. Còn nhớ trong họp báo ra mắt một sản phẩm của anh ấy, tôi nghỉ học tiếng Anh để đi dự. Khi nghe anh phát biểu, tôi rơi nước mắt, bởi tôi thấu hiểu được hành trình anh đã trải qua.

Họp báo của tôi mới đây, anh Quang Anh bay từ Bắc vào để dự, tôi rất xúc động. Sau họp báo, anh cũng nói với tôi rằng anh xúc động muốn khóc. Tôi thấy giữa chúng tôi có sự đồng cảm. Dù không phải lúc nào cũng bên cạnh nhau nhưng những cột mốc quan trọng của nhau, chúng tôi đều có mặt.

Còn về con đường nghệ thuật của ai thuận lợi hơn thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Mỗi nghệ sĩ sẽ có hướng đi riêng, không thể nào so sánh.

- Trước nay, khán giả cũng thường đặt Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường lên bàn cân, bạn nghĩ thế nào về việc này?

Tôi không muốn bản thân trở thành thước đo của ai, vì tôi hiểu cảm giác là người bị so sánh hay người là thước đo để người khác so sánh đều không thoải mái như nhau.

Tôi không chuẩn, không phải là thước đo thẳng tắp nên không muốn ai lấy mình ra so sánh với những bạn bằng tuổi, lớn hơn hay đi sau tôi. Tôi nghĩ có thể khi bị so sánh, các bạn đó cũng sẽ có ác cảm với mình. Việc so sánh cũng sẽ làm nhiều bạn không bộc lộ hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân.

Nói vậy chứ vấn đề so sánh tôi gặp như cơm bữa rồi (cười).

"Tôi xem chú Trấn Thành là người thầy trong nghệ thuật"