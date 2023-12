Phương Mỹ Chi trả lời khi bị hỏi về nghi vấn lộ clip nhạy cảm, tiết lộ cảm xúc hiện tại

Tối 20/12, Phương Mỹ Chi bất ngờ xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim. Nữ ca sĩ diện bộ áo dài đỏ nổi bật, khoe thần thái rạng rỡ và thoải mái chụp ảnh trên thảm đỏ. Đây cũng là sự kiện hiếm hoi Phương Mỹ Chi lộ diện hậu vướng nghi vấn lộ clip nhạy cảm. Tại đây, giọng ca Bóng Phù Hoa cũng đã có chia sẻ ngắn về vụ việc vừa qua.

Phương Mỹ Chi cho biết hiện tại phía công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo pháp luật. "Mọi động thái của Chi và câu trả lời của Chi đều đã được đăng tải trên Fanpage. Hiện tại bây giờ phía quản lý của Chi và Cục A05 đã tiến hành làm mọi thứ theo pháp luật, nên mong mọi người sẽ tiếp tục chờ đợi những thông tin từ phía công ty của Chi cũng như từ Cục A05".

Khi được hỏi cuộc sống có xáo trộn trước tin đồn nhạy cảm, Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Nói không thì cũng không đúng. Cảm xúc của Chi hiện tại vẫn rất là mong mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ mình".

Your browser does not support the video tag.

Được biết, đến ngày 19/12, video có độ dài 56s được cho là "hình ảnh phòng the" của Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục chia sẻ rầm rộ, các bài đăng thu hút lượng lớn khán giả bình luận, kèm theo các từ khóa "xin link".

Những từ khóa liên quan đến Phương Mỹ Chi và video cũng được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng.