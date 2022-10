Phương Mỹ Chi thay đổi 'chấn động' không còn là 'cô bé dân ca'

Mới đây Phương Mỹ Chi gây "chấn động" khi thông báo ra mắt 5 MV cho dự án đánh dấu sự trở lại sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Sẽ có 5 MV được tung ra, mỗi ca khúc sẽ "chào sân" cách nhau 1 tuần.

Mở màn cho dự án này là MV Mùa Thu Cho Em. Đây là một ca khúc nhạc trữ tình, được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1968, từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Ngọc Lan, Họa Mi,... thể hiện.