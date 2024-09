Phương Mỹ Chi tạm dừng show diễn để chung tay cùng miền Bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa đưa ra quyết định tạm hoãn show diễn tại Hà Nội. Mới đây, trên fanpage chính thức, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã thông báo tạm hoãn show diễn tại Hà Nội vào ngày 22/9 sắp tới, nằm trong chuỗi School Tour Vũ Trụ Cò Bay do tình hình bão lũ đang ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Bắc.

Hành động của Phương Mỹ Chi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Kính gửi quý khán giả, Trong tình hình các tỉnh ở khu vực miền Bắc đang chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ gây ra thiệt hại lớn, Phương Mỹ Chi cùng công ty và toàn thể người dân cả nước đang cùng nhau hướng về đồng bào đang chịu thiên tai, ủng hộ và động viên tinh thần cùng nhau cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này. Do đó, bản thân Chi cùng toàn ê-kíp và công ty thấy rằng việc tổ chức show diễn tại thời điểm này không thích hợp và đã thống nhất sẽ tạm hoãn show Hà Nội trong chuỗi School Tour Vũ Trụ Cò Bay. Và thời gian chính xác tổ chức show tại Hà Nội sẽ được thông báo sớm nhất có thể, cảm ơn quý khán giả luôn quan tâm và yêu thương School Tour Vũ Trụ Cò Bay".

Phương Mỹ Chi tạm hoãn show diễn. Nữ ca sĩ cũng gửi lời nhắn nhủ đến khán giả miền Bắc: "Miền Bắc ơi! Phương Mỹ Chi sẽ cố gắng hết sức có thể trong khả năng của mình để là một phần đóng góp nhỏ trong triệu đóng góp to lớn của đất nước ta, chúng mình cùng chung tay vượt qua nhé". Việc tạm hoãn show diễn tại Hà Nội của Phương Mỹ Chi nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ phía khán giả. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích và cho rằng đây là một hành động đẹp, thể hiện trách nhiệm của một nghệ sĩ đối với cộng đồng. Theo Người đưa tin