Phương Mỹ Chi phát cọc khi dạy Hoa hậu Mai Phương hát bolero

Mới đây, Phương Mỹ Chi đã đăng tải đoạn clip ghi lại màn hội ngộ giữa mình và Hoa hậu Mai Phương trên trang Tik Tok cá nhân. Theo đó nữ ca sĩ đang hướng dẫn nàng hậu thể hiện ca khúc Duyên Phận.

Your browser does not support the video tag.