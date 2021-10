Phương Mỹ Chi khóc hết nước mắt khi bị dè bỉu ở trường quốc tế

Khi thầy kể chuyện gì vui, tôi thấy các bạn cười nên cũng cười theo nhưng tụi nó nói là: 'Hiểu gì mà cười?'. Lúc đó tôi còn nhỏ nên khóc rất nhiều.

Sau đó tôi quyết định học gia sư để nâng cao trình độ của mình hơn. Và một cái kết không thể ngầu hơn, sau 1 năm tôi đã đứng nhất lớp tiếng Anh. Đây là câu chuyện có thật nha", Phương Mỹ Chi nhớ lại.



Phương Mỹ Chi từng bật khóc khi bị dè bỉu.