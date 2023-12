Phương Mỹ Chi hiếm hoi lộ diện sau tin đồn thất thiệt đời tư: Động thái mới vô cùng đặc biệt

Ngày 17/12, Phương Mỹ Chi hiếm hoi lộ diện sau khi liên tục bị réo gọi vì vướng ồn ào đời tư. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 đã đăng tải đoạn video mới xuất hiện tươi tắn rạng rỡ trên story. Phương Mỹ Chi hài hước chia sẻ: "Mukbang đêm khuya".

Trong clip, nữ ca sĩ sinh năm 2003 hào hứng ăn uống, thử đồ ăn được bạn bè và mẹ nuôi gửi tặng. "Đây toàn bộ là đồ Chi được cho hết. Đây là hũ sữa chua và nhiều trái cherry của mẹ nuôi Chi cho", nữ ca sĩ chia sẻ.

Giữa loạt lùm xùm đời tư, Phương Mỹ Chi vẫn giữ thái độ tích cực và vui vẻ. Khoảnh khắc này của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.