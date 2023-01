Phương Mỹ Chi hát live theo yêu cầu, dân mạng bóc lỗi khó ngờ

Your browser does not support the video tag.

Bên cạnh mà thử thách được Phương Mỹ Chi thực hiện một cách "ngọt xớt", cư dân mạng cũng đã phát hiện và chỉ ra việc Phương Mỹ Chi cầm điện thoại ngược để nhìn lời.

Cụ thể, có những câu hát mà nữ ca sĩ không thể nhớ nên Phương Mỹ Chi đã đưa mắt nhìn xuống phía chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tuy nhiên, chiếc đoạn thoại lại bị Phương Mỹ Chi cầm ngược thế kia thì làm sao nhìn được lời! Nếu không để ý kỹ thì chắc có lẽ ít ai biết được "bí mật" này bởi Phương Mỹ Chi đã có màn thể hiện rất tốt.