Phương Mỹ Chi cũng không thoát trend 'See Tình' của Hoàng Thùy Linh

Your browser does not support the video tag.

Chỉ mới ra mắt nhưng trào lưu #huytsaoseetinh đã đạt tổng cộng 208.1 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày lên sóng

Hàng loạt các TikToker nổi tiếng cũng đã nhanh chóng thể hiện khả năng bắt trend như CiiN, Trần Thanh Tâm ... Đặc biệt đến cả đàn em Phương Mỹ Chi cũng không ngại thử sức.