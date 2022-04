Phương Mỹ Chi có vượt qua được bóng của danh ca Thanh Tuyền?

Thời gian qua, đã có rất nhiều ca khúc thuộc thế hệ 8x,9x, thậm chí là 7x đều được khoác lên người một lớp áo mới, hiện đại mới mẻ hơn rất nhiều nhờ vào những bản phối mới.

Trong đó, không thể không nhắc đến ca khúc Biển Tình, một bài hát cách đây đã khá lâu nhưng bỗng dưng được viral trở lại một cách mạnh mẽ, thậm chí trở thành một trào lưu "thả thính" cực ngọt ngào dựa vào lời của bài hát này.

Mới đây, một đoạn clip về ca khúc này bỗng được cư dân mạng lan truyền vô cùng mạnh mẽ trên Tik Tok. Đặc biệt là đoạn clip so sánh Biển Tình do 2 thế hệ hát của danh ca Thanh Tuyền và ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi.