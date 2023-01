Phương Ly 'đu idol' thành công, được nhóm nhạc đình đám US hâm mộ ngược

Nhưng nội dung đoạn chat cũng đủ khiến khán giả trong nước hạnh phúc khi Cigarrettes After Sex bày tỏ ngược lại sự hâm mộ của họ dành cho Phương Ly, thậm chí còn chỉ ra ca khúc yêu thích Missing You.

Có thể thấy do khán giả quá đông nên Cigarettes After Sex dường như không thể ra bên ngoài để gặp gỡ Phương Ly. Khán giả không khỏi "tiếc ngẩn tiếc ngơ" vì không thể thấy hình ảnh 2 bên đứng cùng nhau trong khung hình.

Nothing's Gonna Hurt You Baby, K., Each Time YouFall In Love, Apocalypse,... là những ca khúc nổi bật nhất của nhóm nhạc này. Âm nhạc từng bị coi là khó nghe của Cigarettes After Sex giờ cũng đang dần tạo ra một góc nhìn mới tác động đến giới chuyên môn nói chung và những người yêu âm nhạc nói riêng.

Thu Hà

Theo VietNamNet