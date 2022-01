Phương Lê phanh phui chị gái Đặng Thu Thảo lừa đảo Thùy Tiên

Phương Lê lật lại vụ việc xé giấy nợ chấn động của Thùy Tiên.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hoa hậu 7X phanh phui Thùy Trang lừa đảo.

Sau khi clip Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 bênh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 phủ sóng cõi mạng, Thùy Trang cũng có động thái phản hồi.