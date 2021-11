'Phượng Khấu' được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất 2021

Liên hoan phim năm nay là năm thứ 7 diễn ra từ ngày 1 đến 11/11 với sự tham gia của gần 100 phim đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Phượng Khấu ( The Emperor’s gift ) của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, Bố già của Trấn Thành và Kiều của Mai Thu Huyền là 3 đại diện Việt Nam tham gia liên hoan phim lần này. Với Phượng Khấu là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt, vì đây là năm đầu tiền ban tổ chức và hội đồng giám khảo mở ra hạng mục chấm giải cho phim dài tập (Original series).

Phượng Khấu và Squid Game là 2 phim series được công chiếu và tranh giải trong liên hoan phim này. Ekip Phượng Khấu xuất hiện tại liên hoan phim có đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (với bản hit Ngô đồng - nhạc phim Phượng Khấu). Phượng Khấu có cơ hội được giới thiệu tới bạn bè quốc tế lần này nhờ sự giúp đỡ của bộ ba doanh nhân trẻ gốc Việt: Vợ chồng ông bà Iris Mai Lâm - Phillip Lâm, bác sĩ Johnathan Huỳnh Gia Bảo. Bộ ba người Việt trẻ đang là những nhân tố trẻ gốc Việt hoạt động sôi nổi trong cộng đồng người Việt ở Cali và có đóng góp trong quá trình khẳng định sức trẻ gốc Việt trên đất Mỹ.

Ông Daniel K. Winn - Trưởng BTC

Phượng Khấu đã được xướng tên tại Liên hoan phim cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc của năm 2021" (Best director of the year). Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh là đạo diễn Việt Nam đầu tiên đoạt được giải thưởng vinh dự này. Giải thưởng được mệnh danh là giải Oscar châu Á, sự kiện bất ngờ này đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của hội đồng thẩm định vì tính chất độc đáo và riêng biệt của bộ phim. Như lời phát biểu của giám đốc Liên hoan phim - ông Georges Jojo Chamchoum: "Phượng Khấu chưa phải là một tác phẩm tốt về kỹ thuật và cao tay nghề, nhưng những gì Phượng Khấu mang tới liên hoan như một phong vị lạ, khác biệt và lộng lẫy trước các sắc màu dân tộc châu Á khác. Một Việt Nam hiếm hoi và đặc sắc. Người tạo ra một tác phẩm đóng góp vào sự phong phú đa dạng của sắc màu văn hóa châu Á xứng đáng được khích lệ".