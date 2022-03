Phương Hằng từng đặt tên các 'đối thủ' cho cuộc đua động vật

Theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.



Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ việc

Từ đầu năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng còn thường xuyên livestream chửi bới, bôi xấu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và cho rằng họ ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020 như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành…

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận các nghệ sĩ, ca sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự.