Phương Hằng từng đặt tên các 'đối thủ' cho cuộc đua động vật

Bà Nguyễn Phương Hằng tại Công an TP.HCM (Ảnh: báo Thanh niên)

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự người khác.

Báo Công An Nhân Dân cho biết, trong những buổi Công ty Đại Nam tổ chức đua cả ngựa lẫn chó, những người tổ chức đã để mặc cho MC lấy tên “đối thủ” của bà Nguyễn Phương Hằng đặt cho con vật với lời lẽ khiếm nhã khó chấp nhận.

Đỉnh điểm, bà Nguyễn Phương Hằng còn bất chấp réo tên một lãnh đạo với những lời lẽ quy kết vô cớ, khó nghe…

Lúc 21h40, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, xuất hiện trên ô tô biển xanh bước vào nhà trên đường Nguyễn Thông - Ảnh: MINH HÒA

Bà Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng, khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm



Công an TP.HCM cho biết, bà Hằng có thái độ không hợp tác, "coi thường pháp luật", nhiều lần tập trung người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại TP HCM và các địa phương.



Theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.