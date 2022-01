Phương Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo: Không khởi tố hình sự

Sáng 15/1, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM xác nhận với Trí Thức Trẻ, đơn vị đã gửi thông báo cho ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) và bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 1), về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm.



Cụ thể, qua xem xét nội dung bà Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên, Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, Viện KSND TP.HCM cũng phê chuẩn quyết định trên.

Trước đó Thanh Niên đưa tin, tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở TP.HCM cùng một số tỉnh, thành phố.



Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng vợ chồng bà đã hỗ trợ số tiền lớn cho ông Yên làm các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt… nhưng ông Võ Hoàng Yên không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó, sử dụng vào mục đích cá nhân.



Ngày 18/7, Công an TP.HCM quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trên. Nguyên nhân là do quá trình điều tra đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định.



Ngày 24/9, Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên theo đúng quy định pháp luật.