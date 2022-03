Phương Hằng đang bị tạm giam hay đã được tại ngoại?

Trước những thông tin gây xôn xao dư luận, một nguồn tin khẳng định với Thanh Niên: Viện KSND TP.HCM khẳng định đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

"Hiện tại bị can Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra", vị này khẳng định với tờ báo trên.