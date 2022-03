Phương án đón 7.000 người Việt tại Ukraine về nước

Do hiện nay toàn bộ vùng trời Ukraine, một phần phía Tây Nam của Nga đã tạm đóng cửa với hoạt động bay dân sự. Do vậy, nếu có chuyến bay, phải đưa công dân Việt Nam tới các vùng được phép bay và an toàn, sau đó mới đưa máy bay tới đón.

Người Việt đã rời khỏi vùng chiến sự Ukraine an toàn

Ngoài Vietnam Airlines, hãng hàng không Vietjet cũng đã có văn bản đề xuất các Bộ, ngành chức năng cho tổ chức chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước từ Warsaw (Ba Lan).