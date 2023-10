Phùng Ngọc Huy tiết lộ cuộc gặp với Lavie sau 8 năm xa cách: 2 cha con đều ngại

Sau khi nữ diễn viên Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy tập trung sắp xếp cuộc sống để đón bé Lavie qua Mỹ sống. Mới đây anh về Việt Nam và có 3 tuần sống cùng cô con gái nhỏ để vun đắp tình cảm.

Chia sẻ trong chương trình Nhà Có Khách, Phùng Ngọc Huy cho biết, dù thường xuyên trò chuyện qua điện thoại nhưng khi gặp nhau sau 8 năm xa cách, hai cha con không tránh khỏi chút bỡ ngỡ, ngại ngùng:

"Có ngỡ ngàng một xíu vì trước giờ 2 cha con chỉ facetime với nhau thôi. Ban đầu về cũng hơi ngại ngùng nhưng sau đó thì em biết cách để tìm hiểu xem con thích gì. Trước đó thì cứ cuối tuần là cha con gọi cho nhau chừng nửa tiếng, một tiếng, cũng đâu có biết là con thích gì".