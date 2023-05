Phun tẩm chất ma túy mới vào thuốc lá điếu, thuốc lào để bán

Cụ thể, ngày 12/1 tại nhà riêng của mình ở xã An Sơn, huyện Nam Sách, L.M.A. có hành vi bán cho N.Đ.D. 6 điếu thuốc lá dán tem chữ "Chill". Bên trong 6 điếu thuốc lá này có chứa chất ma túy loại ADB - BUTINACA.

Ngoài ra, L.M.A. còn cất giấu tại nhà những sợi giống thuốc lá chứa chất ma túy ADB - BUTINACA, với mục đích để bán kiếm lời. Hành vi này của L.M.A. đã bị Công an huyện Nam Sách phát hiện và tiến hành quản lý vật chứng.

Tiếp đến, tối 12/4, tại thị trấn Nam Sách, Công an xã Đồng Lạc (Nam Sách) đã phát hiện N.M.Q. (18 tuổi, ở xã An Lâm, Nam Sách) có hành vi bán ma túy ADB - BUTINACA và cần sa. Công an đã lập biên bản vi phạm và thu giữ vật chứng theo quy định.

Gần đây nhất, tối 20/4, Công an xã Đồng Lạc tiếp tục phát hiện V.V.Đ. có hành vi bán trái phép 92,16 gam ma túy ADB - BUTINACA cho N.H.B.. Công an xã đã lập biên bản vi phạm và thu giữ vật chứng theo quy định.