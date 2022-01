Phục vụ 'cõi âm': Buôn vàng mã thắng lớn, nghề mai táng âm thầm lãi

Báo cáo tài chính quý 1 (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021), niên độ tài chính năm 2021-2022 (từ 1/10/2021 và kết thúc vào 30/9/2022) của CTCP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP) cho thấy, doanh thu thuần đạt 165,3 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận bao gồm bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng 23% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận trước thuế của công ty này ở mức 21,8 tỷ đồng, sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, lợi nhuận còn lại đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 4,3% so với quý 1 niên độ năm 2020-2021.

Cổ phiếu CAP

Con số công bố tại ĐHCD vào cuối tháng 12/2021 cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm đạt 519,4 tỷ đồng, vượt 15%, lợi nhuận sau thuế là 57,2 tỷ đồng, vượt 54% so với kế hoạch đề ra và thông báo chia cổ tức niên độ 2020-2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%.