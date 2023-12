Phục hồi xương vùng mặt vỡ nát cho người bị tai nạn giao thông

ThS.BS Trần Hữu Thắng - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - cho biết: Bệnh nhân H bị tổn thương nặng, vỡ phức tạp vùng mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy, bệnh nhân bị chấn thương tầng giữa sọ mặt, gãy ngành lên xương hàm trên, vỡ xoang hàm, vỡ sàn ổ mắt làm tụt kẹt nhãn cầu vào trong xoang hàm bên trái. Rất may, não anh không bị tổn thương. Tuy nhiên, bệnh nhân có nguy cơ mất thị lực do nhãn cầu bị tụt kẹt, di lệch khớp cắn do gãy ngành lên xương hàm trên, biến chứng có thể gây tàn phế nghiêm trọng cho bệnh nhân.