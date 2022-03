Phục hồi sau nhiễm Omicron, nhiều người tính ‘xách balo lên và đi’

Sau giai đoạn phần lớn các nước vượt qua làn sóng dịch Covid-19 do biến chủng Delta lây lan, ngành công nghiệp du lịch đã hy vọng về thời kỳ khởi sắc. Nhưng biến chủng Omicron xuất hiện vào cuối năm 2021 đã khiến ngành du lịch trở lại thời kỳ phục hồi chậm chạp. Thậm chí, nhiều nước còn ban hành hàng loạt quy định hạn chế đi lại trước dịp cao điểm lễ Giáng sinh năm 2021.

Đây cũng là lý do chính phủ một số nước đã gỡ bỏ dần các quy định hạn chế đi lại và chấp nhận sống chung với Covid-19. Điển hình, Singapore thông báo mở rộng các đường bay dành cho hành khách đã tiêm phòng vắc xin Covid-19 từ ngày 4/3.

Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 ở mức cao là một phần trong lý do chính phủ nhiều nước mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài. Song trước khi Omicron xuất hiện, một số người vẫn chần chừ chọn di chuyển bằng đường hàng không ngay cả khi quy định miễn cách ly với hành khách đã tiêm phòng được thực thi. Nguyên nhân là do hành khách lo ngại nguy cơ không may nhiễm virus corona ở nước ngoài.

Bạn phải làm gì khi có kết quả dương tính với Covid-19 khi đang ở nước ngoài? Làm thế nào để được chăm sóc y tế khi không thể nói tiếng bản địa? Làm thế nào để sắp xếp chỗ ở khi không may nhiễm bệnh, cũng như khả năng phải nghỉ thêm 2 tuần so với kế hoạch nghỉ phép ban đầu dẫn tới phiền hà cho công ty?

Tất cả những lo ngại trên đã được xóa bỏ đối với không ít người từng nhiễm Omicron và đã khỏi bệnh. Họ cảm thấy an tâm hơn bởi khả năng miễn dịch của cơ thể và từ đó chuẩn bị kế hoạch xách balo lên đường để thỏa mãn cơn khát du lịch.