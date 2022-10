Phục hồi nguồn cung nhân lực du lịch: Chú trọng cả lượng và chất

Du khách quốc tế dạo chơi trong khuôn viên xanh mát Dinh Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Du khách quốc tế dạo chơi trong khuôn viên xanh mát Dinh Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Nguồn nhân lực nhiều biến động



Thạc sỹ Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: Đội ngũ nhân lực đang làm việc trong ngành du lịch suy giảm cả về số lượng và chất lượng so với thời điểm năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19). Lực lượng lao động trực tiếp khối cơ sở lưu trú du lịch hiện chưa đến 400.000 người, đáp ứng hơn 70% nhu cầu với công suất hoạt động trung bình dưới 50% (tức là định mức chưa tới 0,6 lao động/buồng). Tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn, định mức trung bình chỉ đạt khoảng 0,4 lao động/buồng. Nhiều cơ sở đang gặp tình trạng thiếu nhân sự vào những dịp cao điểm như nghỉ lễ, Tết, cuối tuần. Bên cạnh đó, cơ cấu nhân sự cũng chưa đồng bộ, thiếu trầm trọng nhân lực có chuyên môn cao, đặc biệt là nhân lực đảm nhiệm vị trí quản trị cấp cao. Ngoài ra, sự mất cân đối nhân lực theo vùng, miền cũng khiến nhiều khu vực tăng trưởng “nóng” về lượng du khách song chất lượng dịch vụ lại thấp hơn khu vực khác và còn thiếu sự ổn định.



Cùng đề cập về tình trạng nhân lực ngành du lịch dịch vụ đang có nhiều biến động, thiếu hụt nguồn cung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường nêu dẫn chứng, để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, mỗi năm, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ cần khoảng 40.000 lao động đã được đào tạo. Trong khi đó hiện nay, theo Tổng cục Du lịch, các cơ sở đào tạo nghề mới chỉ đáp ứng được khoảng 15.000 lao động.



Từ góc độ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, tổ chức sự kiện, bà Phạm Thị Quỳnh Như, Khách sạn Park Hyatt SaiGon chia sẻ: Dự kiến trong cả năm 2022, lượng khách đến lưu trú tại khách sạn phục hồi được khoảng 80% so với năm 2019 - giai đoạn chưa bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhân lực tại khách sạn vẫn còn thiếu nhiều, nhất là lao động chất lượng cao, chuyên ngành phục vụ các đoàn khách đặc biệt. Do đó, nhiều lao động phải gánh thêm việc, cường độ và áp lực công việc rất lớn.