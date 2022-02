Phục hồi du lịch 2022, mở cửa đón cơ hội vàng

Đối với du lịch quốc tế, chúng ta đã thí điểm và tiến tới mở lại hoàn toàn bình thường vào cuối tháng 3, cho nên phải chuẩn bị cả về năng lực của điểm đến để tạo kháng thể an toàn về y tế, về năng lực dịch vụ trong bối cảnh mới. Các bộ Y tế, Giao thông vận tải, Công an, Ngoại giao phối hợp chặt chẽ hướng dẫn quy định về du lịch quốc tế, đảm bảo an toàn, thông thoáng, thuận tiện, thoải mái, tạo cho du khách những thông tin đầy đủ, kịp thời. Những thông tin truyền thông, quảng bá du lịch phải đến với khách sớm để họ lên kế hoạch.

Chương trình truyền thông quảng bá, mời gọi khách du lịch đến Việt Nam với thông điệp “Live fully in Việt Nam” thể hiện rõ Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, sống động với những cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp về điểm đến an toàn, hấp dẫn, có trách nhiệm.

+ Qua thời gian hai năm dịch bệnh hoành hành, vai trò của du lịch nội địa cũng được nhìn nhận lại. Đến thời điểm này, chúng ta có nên bàn về chương trình kích cầu giảm giá để tiếp tục phục hồi và phát triển du lịch nội địa hay sẽ có những giải pháp khác?

- Du lịch nội địa và du lịch ra nước ngoài, đều phải được quan tâm như nhau. Chưa bao giờ chúng ta coi nhẹ du lịch nội địa nhưng quả thực đây là mảng làm nền cho ngành du lịch. Du lịch quốc tế có những thăng trầm nhưng du lịch nội địa thì luôn là nền tảng vững chắc, luôn là cứu cánh trong các giai đoạn khủng hoảng.

Sau bài học của dịch COVID-19, du lịch nội địa từng bước phục hồi rồi mới tới phục hồi quốc tế. Khi các điểm đến được đảm bảo an toàn, các vùng xanh được công bố thì ngay lập tức khách tìm đến. Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương cần tạo điều kiện để những nhu cầu đó được thực thi: người mong muốn đi du lịch được đến những nơi an toàn. Đấy cũng là một trong những chương trình, một dạng kích cầu du lịch nội địa trong lúc này. Chúng ta phải công bố những điểm xanh, những điều kiện nếu có, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, công khai, thông suốt, liền mạch tạo ra cảm xúc, niềm tin cho khách, cho doanh nghiệp. Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương phát động những chương trình du lịch an toàn đến các điểm đến không chỉ truyền thống, sẽ có nhiều điểm đến mới. Việc phát động du lịch nội địa phải được lan tỏa cho xã hội để làm sao các nhu cầu tự nhiên, nhu cầu đi du lịch của mỗi con người đều có khả năng thực hiện mà không bị hạn chế.