Phục hồi điều tra tin tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Chiều 25/9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).