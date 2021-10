Phú Yên: Phòng chống thiên tai trong tình hình dịch Covid-19

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa vừa đến mua to, có nơi mưa rất to, hiện một số hồ thủy điện đang xả lũ.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, từ 19 giờ ngày 23/10 đến 6 giờ ngày 27/10, thời tiết khu vực tỉnh Phú Yên có mưa to, đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 127,2 – 388 mm (tại An Chấn: 342,4 mm, Hòa Vinh: 373,8 mm, Xuân Lâm: 388 mm).

Riêng từ 19 giờ ngày 26/10 đến 6 giờ ngày 27/10 có mưa vừa, mưa to, mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 24-135,8 mm (tại Ea Bar). Hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết ở mức dưới báo động cấp I, dự báo thời gian tới sông Kỳ Lộ và các sông suối nhỏ đạt mức trên dưới báo động cấp II.