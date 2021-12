Phú Yên: Gần 30.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, 4 người chết và mất tích

Your browser does not support the audio element.

Tính đến 6h sáng nay (1/12), theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ lịch sử ở Phú Yên đã làm 4 người chết và mất tích, gần 30.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó riêng TP Tuy Hòa có gần 21.000 nhà.