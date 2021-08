"Phù thủy make up" bầu 6 tháng vẫn đẹp bất chấp, chia sẻ loạt bí quyết mẹ bầu bỏ qua sẽ tiếc hùi hụi

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1982, ngụ phường Mỹ Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.