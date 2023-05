Phú Thọ: Triệt phá nhóm trồng gần 1000 cây cần sa trong lán trại

Tiếp tục kiểm tra tại khu vực chăn nuôi của lán trại, công an phát hiện thêm 900 gam nụ, cành hoa đang được sấy khô. Kết quả giám định sơ bộ của cơ quan chuyên môn xác định tất cả số cây trên đều là cần sa.

Ngày 19/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ việc mới được phát hiện tại lán trại của Vũ Trần Phú trên địa bàn đèo Cón, xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Tại đây, lực lượng công an kiểm tra phía sau lán trại thấy vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép, bên trong có gần 900 chậu nhựa dùng để trồng cây mang đặc điểm giống cây cần sa. Trong đó một số cây đã được thu hoạch, chỉ còn lại phần gốc.

Lán trại trồng cây cần sa ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ) bị lực lượng công an phát hiện, xử lý. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Bước đầu các đối tượng khai nhận, trang trại trên do Vũ An, sinh năm 1973, ở xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) thuê lại của anh Vũ Trần Phú từ cuối tháng 10/2022 để trồng cây lâu năm, trồng hoa và chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, sau đó An đã cùng con trai là Vũ Đình Kha thuê Nguyễn Đình Thọ ở khu trung 1 (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn) và một số đối tượng khác trồng cần sa.