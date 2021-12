Phú Thọ không bắn pháo hoa chào năm mới, cấm biếu lãnh đạo quà Tết

Your browser does not support the audio element.

Theo chỉ thị về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 vừa được Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành, các cấp chính quyền ở địa phương này phải tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…