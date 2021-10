Phú Thọ: Huy động gần 1.000 nhân viên y tế tổng lực lấy mẫu xét ngiệm

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Thọ cũng đã xác nhận 44 học sinh của 2 trường Tiểu học Chu Hóa và THCS Chu Hóa) nhiễm COVID-19.

Ngành Y tế Phú Thọ xác định, địa phương đang ở cấp độ 2 (số ca mắc mới là 1,82 ca/100.000 dân/tuần), tỷ lệ tiêm vaccine người từ 65 tuổi trở lên chưa đạt yêu cầu).

