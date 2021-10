Phú Thọ: 23 ổ dịch cộng đồng chưa rõ nguồn lây, sẵn sàng cho tình huống 'bệnh viện tách đôi'

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết, song song với công tác chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cơ sở y tế hiện nay cũng là yêu cầu cấp thiết. Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế về Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19.

Ngành y tế Phú Thọ nỗ lực không để dịch COVID-19 xuất hiện và lây lan trong cơ sở y tế. Rà soát lại các phương án, kịch bản đáp ứng khi có tình huống có ca bệnh trong bệnh viện.

Củng cố, bổ sung kế hoạch tổ chức Đơn nguyên Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống "bệnh viện tách đôi", vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người bệnh COVID-19.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế), toàn tỉnh Phú Thọ ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 5,2 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vắc xin một mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt trên 85%; tỷ lệ tiêm hai mũi vắc xin cho người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 0,5%). Phú Thọ có 02 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa - Tp. Việt Trì và TT Hùng Sơn - Lâm Thao); 05 xã ở Cấp độ 3 (Thanh Đình, Bạch Hạc, Dữu Lâu - Tp. Việt Trì; Thạch Sơn - Lâm Thao và xã Phù Ninh - Phù Ninh); 15 xã ở Cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở Cấp độ 1.

